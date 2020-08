Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Montag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Hier wird vormittags geblitzt

Leipzig : Hier wird nachmittags geblitzt

Eisenbahnstraße (Schule)

Bergstraße

Martinstraße (Schule)

Wurzner Straße

Kommandant-Prendel-Allee (Schule)

Ludolf-Colditz-Straße

Willi-Bredel-Straße ( Schulweg )

( ) Zwickauer Straße ( Schulweg )

( ) Delitzscher Straße (Schule)

(Schule) Thaerstraße ( Schulweg )

) Franz-Mehring-Straße ( Schulweg )

( ) Essener Straße

Weißenfelser Straße ( Schulweg )

( ) Klingenstraße

Antonienstraße ( Schulweg )

( ) Groitzscher Straße

Bernhard-Göring-Straße (Schule)

(Schule) Linnéstraße ( Schulweg )

) Straße des 18. Oktober

Kurt-Eisner-Straße

