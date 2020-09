Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Montag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Hier wird heute geblitzt

Das sind die Blitzerstandorte am Vormittag:

Wiederitzscher Straße ( Schulweg )

( ) Virchowstraße (Schule)

Viertelsweg ( Schulweg )

) Landsberger Straße

Bästleinstraße (Schule)

(Schule) Wodanstraße

Zeumerstraße ( Schulweg )

( ) BMW-Allee

Lindenauer Markt ( Schulweg )

) Wielandstraße ( Schulweg )

) Rückmarsdorfer Straße

Plautstraße

Paunsdorfer Straße

Straße Arnoldplatz (Schule)

Arthur-Winkler-Straße (Schule)

(Schule) Diamantstraße ( Schulweg )

) Johann-Adolf-Straße ( Schulweg )

( ) Goethesteig

Friederikenstraße ( Schulweg )

) Koburger Straße

Am Nachmittag wird an folgenden Stellen geblitzt:

Ratzelstraße (Schule)

Spinnereistraße

Breisgaustraße ( Schulweg )

) Jenaer Straße

Wurzner Straße ( Schulweg )

Straße ( ) Cleudnerstraße

Braunstraße ( Schulweg )

) Tauchaer Straße ( Schulweg )

( ) Wolfgang-Heinze-Straße

Kohlenstraße

Meusdorfer Straße ( Schulweg )

Straße ( ) Zwickauer Straße ( Schulweg )

( ) Kirschbergstraße

Eutritzscher Straße ( Schulweg )

Straße ( ) Berggartenstraße ( Schulweg )

) Möckernsche Straße

Yorckstraße ( Schulweg )

) Gartenwinkel (Schule)

Blücherstraße ( Schulweg )

) Travniker Straße

Von LVZ