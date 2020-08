Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Montag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Tempomesser am Vormittag in Leipzig

Eitingonstraße

Schenkendorfstraße

Friedrich-Ebert-Straße

Beethovenstraße

Stahmelner Straße

Straße Travniker Straße

Kirschbergstraße

Balzacstraße

Demmeringstraße

Weimarer Straße

Saarländer Straße

Dr-Hermann-Duncker-Straße

Bornaische Straße

Straße Straße des 18. Oktober

Wolfgang-Heinze-Straße

Liebigstraße

Roßplatz

Talstraße

Wundtstraße

Lößniger Straße

Blitzer in Leipzig am Nachmittag

Händelstraße

Muldentalstraße

Liebertwolkwitzer Straße

Chemnitzer Straße

Klingenstraße

Zschochersche Straße

Straße Brünner Straße

Groitzscher Straße

Ludwig-Hupfeld-Straße

Wielandstraße

Diezmannstraße

Uhlanstraße

Karl-Siegmund-Straße

Reichpietschstraße

Hermann-Liebmann-Straße

Dresdner Straße

Albersdorfer Straße

Rehbacher Straße

Straße Knautnaundorfer Straße

Straße Brückenstraße

Von LVZ