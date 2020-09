Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Samstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen – vor allem um den Schulweg sicherer zu machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Samstag in Leipzig :

Schleußiger Weg

Klingenstraße

Nonnenstraße

Dreilindenstraße

Olbrichtstraße

Virchowstraße

Max-Liebermann-Straße

Delitzscher Landstraße

Riesaer Straße

Theodor-Heuss-Straße

Elisabeth-Schumacher-Straße

Permoserstraße

Von LVZ