Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Samstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig Hier wird samstags geblitzt

Burghausener Straße

Saturnstraße

Merseburger Straße

Lyoner Straße

Jahnallee

Ferdinand-Lassalle-Straße

Schleußiger Weg

Weg Kurt-Eisner-Straße

Riesaer Straße

Torgauer Straße

Paunsdorfer Allee

Allee Permoserstraße

Von LVZ