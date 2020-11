Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Sonnabend wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Sonnabend in Leipzig

Tauchaer Straße

Rostocker Straße

Löbauer Straße

Torgauer Straße

Leinestraße

Goethesteig

Chemnitzer Straße

Zwickauer Straße

Delitzscher Straße

Eutritzscher Straße

Straße Georg-Schumann-Straße

Berliner Straße

Von LVZ