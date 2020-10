Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Sonnabend wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Sonnabend in Leipzig

Louise-Otto-Peters-Allee

Wiederitzscher Landstraße

Delitzscher Landstraße

Virchowstraße

Plautstraße

Schomburgkstraße

Wiprechtstraße

Karl-Heine-Straße

Muldentalstraße

Roßstraße

Händelstraße

Kirchstraße

Von LVZ