Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Montag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Vormittag in Leipzig :

Wiederitzscher Straße

Virchowstraße

Bahnhofstraße

Hans-Beimler-Straße

Karl-Liebknecht-Straße

Prinz-Eugen-Straße

Semmelweisstraße

Schenkendorfstraße

Lützner Straße

Spinnereistraße

Breisgaustraße

Diezmannstraße

Lazarusstraße

Volbedingstraße

Löbauer Straße

Stöhrerstraße

Dreilindenstraße

Erich-Zeigner-Allee

Demmeringstraße

Jacobstraße

Die Blitzerstandorte am Nachmittag in Leipzig :

Paunsdorfer Straße

Arnoldplatz

Am Sommerfeld

Diamantstraße

Messe-Allee

Zschortauer Straße

Grundstraße

Göbschelwitzer Straße

Straße Olbrichtstraße

Friedrich-Bosse-Straße

Max-Liebermann-Straße

Heinrich-Budde-Straße

Riemannstraße

Richard-Lehmann-Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Beethovenstraße

Althener Straße

Straße Klettenstraße

Goldene Hufe

Hans-Weigel-Straße

Von LVZ