Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Vormittag in Leipzig

Elisabeth-Schumacher-Str.

Hohentichelnstr.

Torgauer Str.

Mariannenstr.

Dorfstr.

Kleinpösnaer Str.

Stötteritzer Landstr.

Kirchstr.

Connewitzer Str.

Wind-scheidstr.

Bernhard-Göring-Str.

Telemannstr.

Dingolfinger Str.

Seehausener Allee

Am Schenkberg

Stentzlerstr.

Neubauernstr.

Brünner Str.

Nikolai-Rumjanzew-Str.

Lausner Str.

Die Blitzerstandorte am Nachmittag in Leipzig :

Seumestr.

Schönbergstr.

Knautnaundorfer Str.

Kloßstr.

Bästleinstr.

Alte Theklaer Str.

BMW-Allee

Rosenowstr.

Kirschbergstr.

Eutritzscher Str.

Berggartenstr.

Möckernsche Str.

Zur Heide

Miltitzer Str.

Am Osthang

Eschenweg

Diderotstr.

Louise-Otto-Peters-Allee

Poststr.

Delitzscher Landstr.

Von LVZ