Autofahrer in Leipzig müssen sich am Freitag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Vormittag in Leipzig

Händelstraße

Brandiser Straße

Holzhäuser Straße

Liebertwolkwitzer Straße

Wundtstraße

Lößniger Straße

Straße Georg-Maurer-Straße

Probstheidaer Straße

Straße Delitzscher Straße

Coppistraße

Poetenweg

Am Sportforum

Otto-Schmiedt-Straße

Saarländer Straße

Hans-Driesch-Straße

Dr.-Hermann-Duncker-Straße

Gerichtsweg

Reichpietschstraße

Rosa-Luxemburg-Straße

Hermann-Liebmann-Straße

Die Blitzerstandorte am Nachmittag in Leipzig :

Käthe-Kollwitz-Straße

Ferdinand-Rhode-Straße

Karl-Tauchnitz-Straße

Nonnenstraße

Wurzner Straße

Straße Cleudnerstraße

Braunstraße

Krätzbergstraße

Merseburger Straße

Wielandstraße

Rückmarsdorfer Straße

Straße Uhlandstraße

Kickerlingsberg

Lützowstraße

Theresienstraße

Pfaffendorfer Straße

Albersdorfer Straße

Rehbacher Straße

Straße Arthur-Nagel-Straße

Brückenstraße

