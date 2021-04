Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwochvormittag in Leipzig:

Geschwister-Scholl-Straße

Jenaer Straße

Kiewer Straße

Nikolai-Rumjanzew-Straße

Wodanstraße

Cleudnerstraße

Tauchaer Straße

Torgauer Straße

Lausner Weg

Neubauernstraße

Zschochersche Straße

Seumestraße Höhe Hausnummer 206

Kohlweg

Theresienstraße

Volbedingstraße

Eutritzscher Straße

Altenburger Straße

Schleußiger Weg

Kurt-Eisner-Straße

Talstraße

Hier stehen die Blitzer am Mittwochnachmittag in Leipzig:

Strümpellstraße

Augustinerstraße

Schlesierstraße

Karl-Friedrich-Straße

Arthur-Winkler-Straße

Paunsdorfer Allee

Zum Sonnenwinkel

Engelsdorfer Straße

Eisenacher Straße

Kickerlingsberg

Poetenweg

Nordstraße

Ferdinand-Lasalle-Straße

Ferdinand-Rohde-Straße

Karl-Tauchnitz-Straße

Marschnerstraße

Stötteritzer Landstraße

Teichmannstraße

Bornaer Straße

Roßstraße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ