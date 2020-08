Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Samstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeits-Überprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Samstag - an diesen Orten stehen Tempomesser

Louise-Otto-Peters-Allee

Wiederitzscher Landstraße

Landsberger Straße

Virchowstraße

Rückmarsdorfer Straße

Straße Schomburgkstraße

Wiprechtstraße

Karl-Heine-Straße

Muldentalstraße

Roßstraße

Händelstraße

Kirchstraße

Von LVZ