Autofahrer in Leipziger müssen sich am Montag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeits-Überprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Montag - an diesen Orten stehen Tempomesser

Vormittags

Spinnereistraße

Endersstraße

Saarländer Straße

Groitzscher Straße

Stahmelner Straße

Straße Gartenwinkel

Gustav-Esche-Straße

Slevogtstraße

Alte Dorfstraße

Eschenweg

Lützner Straße

Gundorfer Straße

Straße Göteborger Straße

Seehausener Straße

Walter-Albrecht-Weg

Rosenowstraße

Antonienstraße

Brünnerstraße

Josephstraße

Jenaer Straße

Nachmittags

Anton-Zickmantel-Straße

Knautnaundorfer Straße

Straße Dieskaustraße

Schönbergstraße

Braunstraße

Zeumerstraße

Rostocker Straße

Schwantesstraße

Poststraße

Lindenthaler Hauptstraße

Neue Hallesche Straße

Sportplatzstraße

Burghausener Straße

Sandberg

Am Osthang

Lindenauer Straße

Sommerfelder Straße

Hofer Straße

Breslauer Straße

Naunhofer Straße

Von LVZ