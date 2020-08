Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Mittwoch an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Mittwoch – an diesen Orten stehen Tempomesser

Vormittags

Meusdorfer Str.

Bernhard-Göring-Str.

Riemannstr.

Shakespearstr.

Kirchweg

Arnoldplatz

Riesaer Str.

Hugo-Aurig-Str.

Ernst-Keil-Str.

Demmeringstr.

Schomburgkstr.

Rückmarsdorfer Str.

Ferdinand-Rhode-Str.

Käthe-Kollwitz-Str.

Klingerweg

Marschnerstr.

Roßplatz

Bergstr.

Salomonstr.

Talstr.

Nachmittags

Reichpietschstr.

Gerichtsweg

Schulze-Delitzsch-Str.

Ludwig-Erhard-Str.

Bahnstr.

Rittergutsstr.

Travniker Str.

Stahmelner Allee

Muldentalstr.

Kirchstr.

Russenstr.

Hirschfelder Str.

Stentzlerstr.

Olbrichtstr.

Bahnstr.

Delitzscher Landstr.

Grundstr.

BMW-Allee

Krätzbergstr.

Alte Theklaer Str.

