Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Donnerstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Donnerstag – an diesen Orten stehen Tempomesser

Vormittags

Karl-Marx-Str.

Wiederitzscher Str.

Diderotstr.

Sasstr.

Gerberstr.

Menckestr.

Nordstr.

Poetenweg

Connewitzer Str.

Holzhäuser Str.

Mühlstr.

Arno-Nitzsche-Str.

Zschortauer Str.

Essener Str.

Mockauer Str.

Stralsunder Str.

Johann-Adolf-Str.

Windscheidstr.

Koburger Str.

Brandstr.

Nachmittags

Altenburger Str.

Josephinenstr.

Oststr.

Zweinaundorfer Str.

Plautstr.

Breisgaustr.

Schönauer Str.

Arthur-Nagel-Str.

Zöllnerweg

Berliner Str.

Roscherstr.

Rackwitzer Str.

Wiederitzscher Landstr.

Eutritzscher Str.

Blücherstr.

Coppistr.

B 2

Prinz-Eugen-Str.

Zum Dölitzer Schacht

Brandvorwerkstr.

