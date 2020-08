Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Freitag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Freitag – an diesen Orten stehen Tempomesser

Vormittags

Anzeige

Albrechtshainer Straße

Oberdorfstraße

Baalsdorfer Straße

Straße Paunsdorfer Straße

Straße Hans-Driesch-Straße

Jahnallee

Otto-Schmiedt-Straße

Pestalozzistraße

Lilienstraße

Mariannenstraße

Eisenbahnstraße

Lazarusstraße

Hallesche Straße

Quasnitzer Weg

Weg Möckernsche Straße

Mühlenstraße

Ratzelstraße

Schönauer Ring

Gerhard-Ellrodt-Straße

Rippachtalstraße

Nachmittags

Hohentichelnstraße

Inselstraße

Hermann-Liebmann-Straße

Mariannenstraße

Plautstraße

Breisgaustraße

Schönauer Straße

Arthur-Nagel-Straße

Zschochersche Allee

Allee Zur Heide

Lausener Straße

Uhlandstraße

Kleinpösnaer Straße

Straße Alte Tauchaer Straße

Gartenstraße

Zum Alten Seebad

Torgauer Straße

Volksgartenstraße

Elisabeth-Schumacher-Straße

Permoserstraße

Von LVZ