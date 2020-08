Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Samstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Samstag – an diesen Orten stehen Tempomesser

Dornbergerstr.

Adenauerallee

Torgauer Str.

Löbauer Str.

Hallesche Str.

Lützschenaer Str.

Gundorfer Str.

Leipziger Str.

Lausener Str.

Gerhard-Ellrodt-Str.

Knautnaundorfer Str.

Rippachtalstr.

Von LVZ