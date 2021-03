Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwochvormittag in Leipzig:

Elsterstraße

Am Sportforum

Pfaffendorfer Straße

Balzacstraße

Klettenstraße

Diamantstraße

Althener Straße

Dorfstraße

Zschochersche Allee

Zur Heide

Schönauer Straße

Saturnstraße

Könneritzstraße

Schnorrstraße

Oeserstraße

Weißenfelser Straße

Theodor-Heuss-Straße

Am Güterring

Albrechtshainer Straße

Bernhardstraße

Hier stehen die Blitzer am Mittwochnachmittag in Leipzig:

Rackwitzer Straße

Nürnberger Straße

Richterstraße

Talstraße

Wundtstraße

Bernhard-Göring-Straße

Zwickauer Straße

Richard-Lehmann-Straße

Paunsdorfer Allee

Elisabeth-Schumacher Straße

Hans-Weigel-Straße

Paunsdorfer Straße

Gerhard-Ellrodt-Straße

Rehbacher Straße

Knautnaundorfer Straße

Rippachtalstraße

Travniker Straße

Gartenwinkel

Gustav-Esche-Straße

Quasnitzer Weg

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ