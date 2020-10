Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Freitag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Vormittag in Leipzig :

Riemannstraße

Richard-Lehmann-Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Beethovenstraße

Gerichtsweg

Ludwig-Erhard-Straße

Rosa-Luxemburg-Straße

Hermann-Liebmann-Straße

Karl-Siegismund-Straße

Naunhofer Straße

Martinstraße

Chemnitzer Straße

Döllingstraße

Arthur-Winkler-Straße

Hans-Weigel-Straße

Paunsdorfer Straße

Straße Theklaer Straße

Straße Friedrichshafner Straße

Ossietzkystraße

Stralsunder Straße

Die Blitzerstandorte am Nachmittag in Leipzig :

Ferdinand-Lassalle-Straße

Ferdinand-Rhode-Straße

Karl-Tauchnitz-Straße

Nonnenstraße

Dorfstraße

Kleinpösnaer Straße

Straße Alte Tauchaer Straße

Kirchweg

Hallesche Straße

Zur Lindenhöhe

Linkelstraße

Radefelder Weg

Straße des 18. Oktober

Nürnberger Straße

Liebigstraße

Windmühlenstraße

An den Linden

Kastanienweg

Sandberg

Burghausener Straße

Von LVZ