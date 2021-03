Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagvormittag in Leipzig:

Augustinerstraße

Feldstraße

Frau-Holle-Weg

Russenstraße

Lößniger Straße

Prinz-Eugen-Straße

Rehbacher Straße

Brückenstraße

Lindenauer Markt

Hans-Driesch-Straße

Endersstraße

Göbschelwitzer Straße

Grundstraße

Seehausener Straße

Stentzlerstraße

Fritz-Reuter-Straße

Alte Theklaer Straße

Walter-Albrecht-Weg

Dortmunder Straße

Hier wird am Donnerstagnachmittag geblitzt:

Wichernstraße

Naunhofer Straße

Albrechtshainer Straße

Schulstraße

Händelstraße

Nordstraße

Zöllnerweg

Beethovenstraße

Gohliser Straße

Siegfriedstraße

Bornaische Straße

Goethesteig

Muldentalstraße

Südtangente

Wittenberger Straße

Breitenfelder Straße

Diderotstraße

Großpösnaer Straße

Riesaer Straße

Theodor-Heuss-Straße

Döllingstraße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ