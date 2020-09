Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Dienstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Dienstagvormittag in Leipzig :

Zwickauer Straße

Linnéstraße

Josephinenstraße

Eilenburger Straße

Klingenstraße

Könneritzstraße

Oeserstraße

Schnorrstraße

Mockauer Straße

Straße Walter-Albrecht-Weg

Bautzner Straße

Kohlweg

Wittenberger Straße

Sasstraße

Viertelsweg

Hannoversche Straße

Breslauer Straße

Stötteritzer Straße

Straße Oststraße

Kolmstraße

Die Blitzerstandorte am Dienstagnachmittag in Leipzig :

Wiprechtstraße

Spittastraße

Gemeindeamtsstraße

Ernst-Keil-Straße

Antonienstraße

Brünner Straße

Gärtnerstraße

Weißenfelser Straße

Wolfgang-Heinze-Straße

Kohlenstraße

Meusdorfer Straße

Straße Brandstraße

Händelstraße

Brandiser Straße

Holzhäuser Straße

Sommerfelder Straße

Am Ritterschlößchen

Lützschenaer Straße

Bahnstraße

Quasnitzer Weg

Von LVZ