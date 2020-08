Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Montag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeits-Überprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Samstag - an diesen Orten stehen am Vormittag Tempomesser

Gerichtsweg

Crusiusstraße

Reichpietschstraße

Torgauer Straße

Dorfstraße

Kleinpösnaer Straße

Straße Zum Alten Seebad

Richard-Springer-Weg

Tresckowstraße

Delitzscher Straße

Hans-Oster-Straße

Bahnhofstraße

Arthur-Winkler-Straße

Brandiser Straße

Baalsdorfer Straße

Straße Kärrnerstraße

Theklaer Straße

Straße Rosenowstraße

Cleudnerstraße

Tauchaer Straße

Leipzig : Blitzer am Montag – hier wird am Nachmittag geknipst:

Franz-Mehring-Straße

Max-Liebermann-Straße

Viertelsweg

Zur Lindenhöhe

Lützschenaer Straße

Leipziger Straße

Burghausener Straße

Merseburger Straße

Blochmannstraße

Eitingonstraße

Poetenweg

Lindenthaler Hauptstraße

Richard-Lehmann-Straße

Schönbachstraße

Bockstraße

Nieritzstraße

Bästleinstraße

Göteborger Straße

Täubchenweg

Braunstraße

Von LVZ