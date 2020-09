Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Mittwochvormittag in Leipzig :

Otto-Schmiedt-Straße

Schomburgkstraße

Hans-Driesch-Straße

Dr.-Hermann-Duncker-Straße

Essener Straße

Georg-Herwegh-Straße

Fritz-Reuter-Straße

Göbschelwitzer Straße

Straße Connewitzer Straße

Straße Windscheidstraße

Bernhard-Göring-Straße

Telemannstraße

Elisabeth-Schumacher-Straße

Hohentichelnstraße

Torgauer Straße

Mariannenstraße

Altenburger Straße

Schleußiger Weg

Weg Braustraße

Klingerweg

Die Blitzerstandorte am Mittwochnachmittag in Leipzig :

Zum Alten Seebad

Paunsdorfer Allee

Am Sommerfeld

Riesaer Straße

Bästleinstraße

Alte Theklaer Straße

BMW-Allee

Rosenowstraße

An der Tabaksmühle

Leinestraße

Arno-Nitzsche-Straße

Frau-Holle-Weg

Seumestraße

Schönbergstraße

Rippachtalstraße

Kloßstraße

Georg-Schumann-Straße

Balzacstraße

Roscherstraße

Berliner Straße

Von LVZ