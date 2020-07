Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Freitag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeits-Überprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Freitag - an diesen Orten stehen Tempomesser am Vormittag

Arthur-Nagel-Straße

Gerhard-Ellrodt-Straße

Altranstädter Straße

Anton-Zickmantel-Straße

Sasstraße

Blochmannstraße

Radefelder Weg

Kirschbergstraße

Rippachtalstraße

Gärtnerstraße

Neubauernstraße

Breigaustraße

Windmühlenweg

Georg-Schumann-Straße

Zur Lindenhöhe

Yorckstraße

Bochumer Straße

Rosenowstraße

Walter-Albrecht-Weg

Dortmunder Straße

Leipzig : Blitzer am Freitag - hier gilt Nachmittags besondere Vorsicht:

Oeserstraße

Ferdinand-Rhode-Straße

Gottschedstraße

Elsterstraße

Rathenaustraße

Otto-Schmiedt-Straße

Wielandstraße

Paul-Michael-Straße

Karl-Siegismund-Straße

Roßbachstraße

Josephinenstraße

Liebigstraße

Ludwig-Erhard-Straße

Linnéstraße

Elisabeth-Schumacher-Straße

Kohlweg

Möckernsche Straße

Strelitzer Straße

Tresckowstraße

Bahnhofstraße

Von anzi