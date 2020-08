Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Montag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeits-Überprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Dienstag - an diesen Orten stehen am Vormittag Tempomesser

Karl-Siegismund-Straße

Linnéstraße

Salomonstraße,

Liebigstraße

Saalfelder Straße

William-Zipperer-Straße

Spittastraße

Saarländer Straße

Lausner Weg

Weg Ratzelstraße

Altranstädter Straße

Anton-Zickmantel-Straße

Travniker Straße

Neue Hallesche Straße

Stahmelner Straße

Straße Pittlerstraße

Lützowstraße

Louise-Otto-Peters-Allee

Gartenwinkel

Hans-Beimler-Straße

Leipzig : Blitzer am Dienstag – hier wird am Nachmittag geknipst:

Karl-Heine-Straße

Klingerweg

Arno-Nitzsche-Straße

Meusdorfer Straße

Straße Klettenstraße

Wurzner Straße

Straße Permoserstraße

Herzberger Straße

Pfaffendorfer Straße

Jacobstraße

Rackwitzer Straße

Georgiring

Dreilindenstraße

Jahnallee

Bockstraße

Roscherstraße

Goyastraße

Gerberstraße

Menckestraße

Am Sportforum

Coppistraße

Von LVZ