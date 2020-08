Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Mittwoch an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeits-Überprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Mittwoch - an diesen Orten stehen am Vormittag Tempomesser

Heinrich-Heine-Straße

Rietschelstraße

Ferdinand-Lassalle-Straße

Paul-Michael-Straße

Prager Straße

Zadestraße

Connewitzer Straße

Liebertwolkwitzer Straße

Mockauer Straße

Straße Volbedingstraße

Bautzner Straße

Lazarusstraße

Diezmannstraße

Lausener Straße

Straße Arthur-Nagel-Straße

Gerhard-Ellrodt-Straße

Roßplatz

Altenburger Straße

Schleußiger Weg

Weg Kurt-Eisner-Straße

Leipzig : Blitzer am Mittwoch – hier wird am Nachmittag geknipst:

Wichernstraße

Hermann-Liebmann-Straße

Mariannenstraße

Kohlweg

Dachsstraße

Hohentichelnstraße

Althener Straße

Arnoldplatz

Lindenstraße

Eisenacher Straße

Möckernscher Weg

Weg Thaerstraße

Elsterstraße

Ferdinand-Rhode-Straße

Thomasiusstraße

Martin-Luther-Ring

Teichmannstraße

Störmthaler Straße

Straße Bornaer Straße

Roßstraße

Von LVZ