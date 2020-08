Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Donnerstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeits-Überprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Donnerstag - an diesen Orten stehen am Vormittag Tempomesser

Augustinerstraße

Feldstraße

Frau-Holle-Weg

Russenstraße

Lößniger Straße

Straße Prinz-Eugen-Straße

Rehbacher Straße

Straße Brückenstraße

Lindenauer Markt

Hans-Driesch-Straße

Lützner Straße

Endersstraße

Göbschelwitzer Straße

Straße Grundstraße

Seehausener Straße

Stentzlerstraße

Fritz-Reuter-Straße

Alte Theklaer Straße

Walter-Albrecht-Weg

Dortmunder Straße

Leipzig : Blitzer am Donnerstag – hier wird am Nachmittag geknipst:

Naunhofer Straße

Albrechtshainer Straße

Straße Apelsteinweg

Händelstraße

Nordstraße

Zöllnerweg

Beethovenstraße

Gohliser Straße

Hans-Marchwitza-Straße

Bornaische Straße

Straße Goethesteig

Bornaer Straße

Südtangente

Wittenberger Straße

Breitenfelder Straße

Diderotstraße

Großpösnaer Straße

Riesaer Straße

Theodor-Heuss-Straße

Döllingstraße

Von LVZ