Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Freitag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeits-Überprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Freitag - an diesen Orten stehen am Vormittag Tempomesser

Zschortauer Straße

Friedrichshafner Straße

Delitzscher Landstraße

Löbauer Straße

B2

Koburger Straße

Matzelstraße

Georg-Maurer-Straße

Rippachtalstraße

Uhlandstraße

Neubauernstraße

Nikolai-Rumjanzew-Straße

Probstheidaer Straße,

Straße, Telemannstraße

Schenkendorfstraße

Friederikenstraße

Lilienstraße

Talstraße

Inselstraße

Bergstraße

Leipzig : Blitzer am Freitag – hier wird am Nachmittag geknipst:

Kickerlingsberg

Berliner Straße

Richterstraße

Poetenweg

Asternweg

Gärtnerstraße

Wiprechtstraße

Breisgaustraße

Gypsbergstraße

Essener Straße

Olbrichtstraße

Landsberger Straße

Nürnberger Straße

Kohlenstraße

Karl-Liebknecht-Straße

Semmelweisstraße

Stötteritzer

Landstraße

Kolmstraße

Kommandant-Prendel-Allee

Strümpellstraße

Von LVZ