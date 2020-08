Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Samstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeits-Überprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt heute aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Samstag - an diesen Orten stehen Tempomesser

Plautstraße

Ludwig-Hupfeld-Straße

Merseburger Straße

Miltitzer Straße

Muldentalstraße

Kirchstraße

Alte Tauchaer Straße

Zweinaundorfer Straße

Straße Georg-Schumann-Straße

Eutritzscher Straße

Straße Hallesche Straße

Am Pfingstanger

Von LVZ