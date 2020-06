Blutbad in Leipziger Sushi-Lokal: Fünf Jahre Haft für Fahrer

Leipzig

Urteil nach dem schlimmen Blutbad in einem Sushi-Lokal im Leipziger Zentrum: Das Schwurgericht verurteilte den Angeklagten Tuan T. (61) wegen gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft. Der bisher völlig unbescholtene Vietnamese mit deutschem Pass, der drei Kinder und zwei Enkel hat, hoffte bis zum Schluss auf einen Freispruch. „Die Kammer hat sich gefragt, wie ein Mann, der seit Jahrzehnten nach Recht und Ordnung gelebt hat, plötzlich in einer Weise ausrasten konnte, dass er beinahe den Tod von Menschen verursacht hätte“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf.

Seit April 2019 arbeitete Tuan T. als Auslieferungsfahrer in dem Sushi-Restaurant an der Kreuzung Härtelstraße/Peterssteinweg. Laut Anklage soll er am 1. Oktober 2019 seinen Chef (51) und den Koch (54) mit einem Küchenmesser erheblich verletzt haben. Während der Gastronom Gesichtsverletzungen erlitt, die entgegen der ursprünglichen Annahme nicht zu dauerhaften Narben führten, schwebte der Koch in Lebensgefahr. Ihm wurden 15 Schnitt- und Stichverletzungen beigebracht, wobei die Bauchhöhle eröffnet wurde und die Sehne der linken Hand durchtrennt wurde, sodass deren Funktion bis heute eingeschränkt ist. Auslöser des Blutbads waren Streitigkeiten um Lohnzahlungen und geleistete Arbeitsstunden.

Verteidiger plädiert auf Notwehr

„Es war genauso, wie es mein Mandant im Prozess geschildert hat“, war Verteidiger Christian Friedrich überzeugt. Demnach wurde der Vietnamese so entlohnt, dass er zumindest auf dem Papier innerhalb des Limits für nicht versicherungs- und steuerpflichtige Minijobs blieb: 450 Euro per Überweisung aufs Konto, ebenso viel Geld in bar ausgezahlt. „Eigentlich hätte ich wie vereinbart 1200 Euro erhalten sollen“, so Tuan T., der jenem Abend deshalb seinen Job hingeschmissen haben will.

Und er drohte laut Friedrich seinem Chef mit einer Anzeige wegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit – tatsächlich soll mittlerweile gegen den Restaurantbetreiber ein Verfahren wegen möglicher Steuerhinterziehung laufen. Dafür habe er eine Abreibung bekommen. „Es war ein rechtswidriger Angriff auf den Angeklagten“, so der Anwalt. Tuan T. habe sich gegen die beiden jüngeren und körperlich überlegenen Kontrahenten mit dem Messer gewehrt. Der Verteidiger forderte daher einen Freispruch.

Staatsanwaltschaft : Aussagen widerlegt

Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob hielt die Aussagen des Beschuldigten hingegen in wesentlichen Teilen für widerlegt. „Irgendwann wollte er nicht mehr diskutieren, war wütend“, erklärte er. „Er ging in die Küche und holte ein Messer.“ Allerdings rückte er vom ursprünglichen Tatvorwurf eines versuchten Tötungsdeliktes ab. „Es ist eine Entscheidung auf Messer Schneide“, so Jakob, der aber letztlich davon ausging, dass der Angeklagte aus freien Stücken von seinen Kontrahenten abließ. Juristen sprechen in dem Fall von einem „strafbefreienden Rücktritt“. Jakob plädierte daher wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und einer versuchten Körperverletzung auf eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten.

Die Polizei ermittelt am Tatort in der Härtelstraße. Quelle: Silvio Bürger

Das Schwurgericht folgte in seiner Argumentation der Anklagebehörde – auch hinsichtlich des zunächst angeklagten Mordversuchs. „Der Angeklagte ärgerte sich über vermeintlich falsche Stundenabrechnungen“, sagte Richter Jagenlauf. Tuan T. habe alles, wofür er all die Jahre in Deutschland gearbeitet hat, in einem Moment des Zorns über Bord geworfen.

Von Frank Döring