Blutbad in Sellerhausen-Stünz: Zweiter Verdächtiger in Haft

Leipzig

Zweite Festnahme nach dem Blutbad im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz: Nach Informationen der Staatsanwaltschaft wurde am Dienstag Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Libyer erlassen. Gegen ihn bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen, teilte Staatsanwältin Vanessa Fink mit. Am Montag war der Mann festgenommen worden. Nähere Details zu dem Ermittlungserfolg machte die Behördensprecherin nicht.

Schnittwunden und Schussverletzung

Am Donnerstag voriger Woche war es gegen 18.45 Uhr in einer Wohnung in der Sybelstraße zu einer massiven Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde zwei Männer schwer verletzt. Ein Mann mit zunächst noch ungeklärten Personalien erlitt Schnittwunden durch eine Messerattacke. Mit einer Schussverletzung kam ein 24-jähriger Algerier ins Krankenhaus und wurde noch in der Nacht operiert.

Anzeige

Motive weiterhin unklar

Die Täter, deren genaue Zahl noch ermittelt wird, flohen mit mindestens zwei Autos vom Tatort. Einer der Fluchtwagen wurde später in der Stötteritzer Straße angehalten. Gegen den Fahrer, einen 35-jährigen Iraker, wurde ebenfalls Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen beantragt. Weitere Verdächtige wurden zunächst nicht gefasst, obwohl die Polizei mit einem Großaufgebot nach ihnen fahndete. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei war deshalb in der Luft.

Aussagen zu den möglichen Motiven des Angriffs wollen die Ermittlungsbehörden weiterhin nicht treffen. Staatsanwältin Fink begründete dies mit dem Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen.

Von Frank Döring