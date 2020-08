Leipzig

Sommerferien und anhaltende Hitze haben zu einem deutlichen Rückgang bei Blutspenden am Leipziger Universitätsklinikum (UKL) geführt. Nun bittet die Blutbank dringend um Unterstützung. Die ersten vier Wochen der Sommerferien fühlte sich das Team gut aufgestellt: „Es sah anfangs gut aus“, sagt Oberärztin Dr. Elvira Edel, Leiterin der Herstellung am Institut für Transfusionsmedizin. „Obwohl viele unserer Spender im Urlaub waren und zum Teil noch immer sind, hatten wir anders als befürchtet zunächst keine Schwierigkeiten bei der Blutversorgung“. Dann habe allerdings die anhaltende Hitze dazu geführt, dass immer mehr Spender ihre bereits vereinbarten Spendetermine verschoben hätten. Deshalb sei der Bestand an Blutkonserven jetzt so stark gesunken, dass die bedarfsgerechte Versorgung mit Blutprodukten kaum noch sicherzustellen sei.

Gute Vorbereitung ist wichtig

„Die Situation ist gerade sehr herausfordernd, denn zahlreiche Patienten sind auf die regelmäßige Gabe von Blutprodukten angewiesen. Aber natürlich ist es auch nachvollziehbar, dass viele Spender an heißen Sommertagen kein Blut spenden möchten. So mancher befürchtet danach zum Beispiel Kreislaufbeschwerden“, versucht Elvira Edel die gesunkene Spendebereitschaft in den letzten Tagen zu erklären. Dabei ließen sich diese Sorgen leicht entkräften, denn auch bei der Blutspende sei eine gute Vorbereitung nahezu alles. „Das A und O ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr vor und nach der Spende, am besten eignet sich Wasser oder Tee. Dazu sollte man vor der Spende gut gegessen haben“, rät die Transfusionsmedizinerin. Darüber hinaus wird jeder Spendewillige im Vorfeld ärztlich untersucht, um die aktuelle Spendefähigkeit zu beurteilen. Dabei wird unter anderem auch der Blutdruck gemessen.

Eine gute Vorbereitung ist beim Blutspenden das A und O: Dann steht einer lebensrettenden Blutspende auch bei hohen Außentemperaturen nichts im Wege. Quelle: Stefan Straube / UKL

Termin am Morgen ist günstig

Die Abnahmeräume in der Blutbank des UKL sind klimatisiert, dennoch kann auch der Zeitpunkt der Spende im Tagesverlauf eine Rolle spielen: Wer zeitlich flexibel ist, sollte einen Spendetermin in den Morgenstunden vereinbaren. „Dann hat es sich draußen noch nicht so aufgeheizt und die Luft ist weniger drückend“, ergänzt sie. Generell sollte man es an heißen Tagen eher ruhig angehen lassen. „Nehmen Sie sich Zeit für Ihre gute Tat und verweilen Sie nach der Spende lieber ein paar Minuten länger bei uns, gern bei einem kleinen Snack. Falls man sich doch plötzlich etwas unwohl fühlt, ist unser medizinisches Personal in unmittelbarer Nähe und kann mit einfachen, Kreislauf stabilisierenden Maßnahmen schnell wieder auf die Beine helfen.“

Die Öffnungszeiten

Wer helfen möchte, ist bei der UKL-Blutbank willkommen: Die Einrichtung auf dem Gelände des Universitätsklinikums, Johannisallee 32 (Haus 8), hat montags und freitags von 8 bis 19 Uhr und dienstags bis donnerstags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Auch im Gohlis-Park in der Landsberger Straße 81 (Ärztehaus, 4. Etage) können Spendewillige an drei Werktagen in der Woche Gutes tun: Dienstags und donnerstags hat die Abnahmestelle der Blutbank von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet, freitags von 8 bis 15.30 Uhr. Montags und mittwochs findet dort keine Blutspende statt.

Bei Sommeraktion winken Preise

Übrigens: Noch bis 31. August läuft die Sommeraktion der Blutbank, bei der im Rahmen eines Gewinnspiels attraktive Preise winken. Verlost werden unter anderem Fitness-Armbänder, Lautsprecherboxen und Gutscheine für die Ticketgalerie Leipzig. Die Sommeraktion der Blutbank läuft in allen Spende-Einrichtungen und bei allen Blutspendeaußenterminen.

Entspannt in den Urlaub und zuvor noch Blut gespendet – darüber würden sich die Mitarbeiter der UKL-Blutbank freuen. Im besten Fall winkt noch ein Sommeraktions-Gewinn. Quelle: UKL

Terminvereinbarung ist notwendig

Wichtig: Um die geltende Abstandsregelung in den Spendebereichen einhalten zu können, ist für die Blutspende vorab unter Telefon 0341/972 53 93 ein Termin zu vereinbaren. Blut spenden kann fast jeder, der zwischen 18 und 68 Jahre alt ist und mindestens 50 Kilo wiegt. Zur Spende ist der Personalausweis mitzubringen. Mehr Infos gibt es unter: www.blutbank-leipzig.de oder www.uniklinikum-leipzig.de/sommeraktion.

Von lvz