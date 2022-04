Blutiger Racheakt in Eisenbahnstraße: Bewährungsstrafen für Brüderpaar

Leipzig

Sie waren angeklagt wegen eines versuchten Mordes und kamen am Ende mit Bewährungsstrafen davon: Zwei Brüder aus Tunesien sind nach einer Bluttat in der Leipziger Eisenbahnstraße am Landgericht lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Schon zum Prozessauftakt waren in dem Fall einige Ungereimtheiten zur Sprache gekommen.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war klar, was sich an jenem 22. Mai 2021 kurz nach 19 Uhr in der Eisenbahnstraße ereignete. Laut Anklage waren Fahmi K. (19) und Mohamed C. (28) mit einem VW Touran im Leipziger Osten unterwegs. Zwischen Schützenhaus- und Bautzmannstraße seien sie dann auf den Libyer Khaled A. (25) und Paulina W. (18) aus Polen getroffen und hätten ihr Auto gestoppt.

Messerstiche in den Bauch

Ermittler waren davon ausgegangen, dass die Brüder sich an dem Nordafrikaner rächen wollten, weil dieser ihre Mutter beleidigt haben soll. Mit einem Messer sei Fahmi K. auf den Widersacher losgegangen, so lauteten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, während sein großer Bruder die junge Frau zu Boden geworfen, auf sie eingetreten und mit Pfefferspray attackiert habe.

Obwohl sich der Libyer wehrte, erlitt er Stiche in den Oberbauch, die nach Erkenntnissen der Anklagebehörde potenziell lebensbedrohlich waren. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass ohne eine sofortige medizinische Versorgung ein lebensgefährdender Blutverlust nicht auszuschließen gewesen sei.

Dem widersprachen die Verteidiger schon am ersten Verhandlungstag im Landgericht. Die Stichverletzung sei nicht lebensbedrohlich gewesen, so Rechtsanwältin Rita Belter, die Mohamed C. vertrat. Mithin sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Anklage überhaupt auf versuchten Mord laute. Damit schieße die Staatsanwaltschaft weit übers Ziel hinaus und lege einen überzogenen Verurteilungseifer an den Tag.

Opfer und Täter kannten sich

Zudem bestand zwischen Tätern und Opfern offenbar eine Beziehung, die nicht allen Verfahrensbeteiligten bekannt war. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft sollen sowohl Paulina W. und Khaled A. als auch Mohamed C. in ein inzwischen eingestelltes Verfahren um Einbrüche in Gartenlauben verstrickt gewesen sein.

Am Ende der seit Anfang Januar laufenden Hauptverhandlung blieb von den ursprünglichen Anklagevorwürfen im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt nicht mehr viel übrig.

Wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilte die 3. Strafkammer Mohamed C. zu eineinhalb Jahren Haft und Fahmi K. zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte jeweils zwei Monate mehr gefordert, die Verteidiger Rita Belter und Mario Thomas Sanktionen von weniger als einem Jahr. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Von Frank Döring