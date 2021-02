„Blutschnee“ – Darum färbte sich der Schnee in Leipzig rot

Leipzig

Nicht immer ist Schnee weiß wie im Bilderbuch: In Leipzig haben sich am Sonntag mehrere Menschen über rötlich und gelblich eingefärbten Schnee gewundert. Das gleiche Phänomen wurde auch in Altenburg, Oschatz und dem Erzgebirge berichtet. Grund für die ungewöhnlich Farbe ist die Herkunft des Schnees: „Das Tief kommt von Süden und transportiert Sand aus der Sahara“, erklärt eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes.

Der Sand wird vom Wind über der Wüste in höhere Lagen geweht, wo er bis nach Europa getragen wird. Wenn sich dann in den Wolken Tropfen oder Schneeflocken bilden, heftet sich der Sand daran fest und verursacht die rote Farbe. Oft wird das Ergebnis als „Blutregen“ oder eben „Blutschnee“ bezeichnet.

Noch rötlicher in Thüringen

Wesentlich ausgeprägter war das Phänomen in Thüringen. Vor allem in Suhl und Jena war der Schnee deutlich rot gefärbt, was nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes für einige Verwirrung bei den Anwohnern sorgte. Warum das Phänomen in Thüringen stärker aufgetreten war, lässt sich nicht abschließenden erklären. Grund könnte sein, dass es dort früher und mehr geschneit habe, vermutet eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes.

