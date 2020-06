Bluttat am Leipziger Hauptbahnhof: Angeklagter muss in Psychiatrie

Leipzig

Er hörte Stimmen, die ihm befahlen, einen Menschen zu töten: Mechaniker Emmanuel I. (25) aus Nigeria muss nach einer Bluttat am Leipziger Hauptbahnhof in die geschlossene Psychiatrie. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn zunächst wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. „Aber es hat sich gezeigt, dass eine psychische Erkrankung der Hintergrund der Tat war“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf zur Urteilsverkündung am Dienstag.

Wuchtige Stiche in den Hals

Keine Zweifel bestanden für das Gericht darin, was sich am 29. August 2019 gegen 2.30 Uhr im Umfeld des Hauptbahnhofes abgespielt hat. Demnach geriet der Nigerianer im Bereich der Drogendealer-Meile am Bürgermeister-Müller-Park mit einer anderen Gruppierung aneinander, dem Vernehmen nach wegen einer Flasche Bier. Besonders aggressiv und beleidigend soll das spätere Opfer, ein Eritreer (23), gewesen sein.

Anzeige

„Ich wurde zuerst angegriffen und konnte sie nicht so einfach gehen lassen, weil ich die Verletzung als erniedrigend empfunden habe“, hatte Emmanuel I. ausgesagt. Nach Überzeugung des Gerichts schnappte er sich daraufhin aus einem Abfallbehälter eine Glasflasche, schlug deren Hals ab und ging damit auf seinen Widersacher los. „Er stach wuchtig in den Hals“, so Jagenlauf. Mit letzter Kraft schleppte sich der lebensbedrohlich verletzte Eritreer zur Polizei, wurde noch in der Nacht notoperiert. „Es ist großem Glück zu verdanken, dass das Opfer diesen Angriff überlebte“, war der Richter überzeugt.

Weitere LVZ+ Artikel

Freispruch wegen Schuldunfähigkeit

Dennoch sprach das Schwurgericht den Täter frei, wie das bereits Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob und auch Verteidiger Malte Heise gefordert hatten. Aufgrund seiner jahrelangen schizophrenen Erkrankung gilt Emmanuel I. als schuldunfähig. Nach eigenem Bekunden war sein gesundheitlicher Zustand auch der Grund, zunächst Ehefrau und Kind (9) in seiner Heimat zurückzulassen und 2018 dann nach dreijährigem Italien-Aufenthalt nach Deutschland zu kommen – in der Hoffnung auf medizinische Behandlung. Am Tag vor der Bluttat erhielt er von einer inneren Stimme den Befehl, jemanden zu töten. Der Eritreer rückte da aufgrund seines Auftretens in den Fokus. „Krankheitsbedingt hat er in ihm keinen Menschen mehr gesehen, sondern einen Wilden, den man bändigen muss“, schilderte Heise den Wahn seines Mandanten. „Die Ärzte haben ihm aber inzwischen einen Behandlungsfortschritt attestiert.“

Weiter Gefahr für Allgemeinheit

Eine Gefahr stellt der Nigerianer nach Ansicht des Gerichts aber noch immer dar. Bliebe er unbehandelt, seien von ihm weitere vergleichbare Gewalttaten zu erwarten. „Es könnte jeden treffen“, befürchtete auch der Oberstaatsanwalt. Somit ordnete die Strafkammer eine Unterbringung in einem Fachkrankenhaus an. „Diese Anordnung ist nicht als Strafe anzusehen“, sagte Jagenlauf. „Aber eine solche Gefahr für die Allgemeinheit muss vermieden werden.“

Von Frank Döring