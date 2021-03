Böen von fast 90 km/h – Leipzig erlebt stürmisches Wochenende

Leipzig

Sturmtief „Klaus“ ist am Samstag mit heftigen Windböen über Leipzig hinweg gezogen. Mehr als 88 Kilometer in der Stunde erreichte der stürmische Wind am Leipziger Flughafen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf LVZ-Nachfrage mitteilte. In Leipzig-Holzhausen registrierte der DWD Windgeschwindigkeiten von gut 65 km/h. Begleitet wurden die teils stürmischen Winde von kräftigen Regenschauern. Ab dem Samstagnachmittag lockerte die Wolkendecke auf und die Sonne zeigte sich über der Stadt.

Das windige und kühle Wetter bleibt Leipzig auch noch während bis in die nächste Woche hinein erhalten. Nach DWD-Prognosen werden in den kommenden Tagen Höchsttemperaturen von 9 Grad am Sonntag und 8 Grad am Montag erreicht. In der Nacht bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Es bleibt zudem weiter windig, auch wenn die Westwinde etwas an Kraft verlieren. Das Wetter bleibt wechselhaft: Sonnige Abschnitte werden von gelegentlichen Niederschlägen unterbrochen.

