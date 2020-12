Leipzig

Ein generelles Böllerverbot wird es in Leipzig zu Silvester 2020 nicht geben. Das bestätigte Matthias Hasberg, Sprecher der Stadtverwaltung, am Montag auf Anfrage. Nach einer geplanten Allgemeinverfügung ist die Knallerei zu Silvester und am Neujahrstag aber in drei Zonen untersagt. Nicht geböllert werden darf demnach in der Leipziger Innenstadt einschließlich Ring, am Connewitzer Kreuz sowie auf dem Lindenauer Markt.

Damit geht Leipzig einen anderen Weg als Dresden und Chemnitz. In beiden Großstädten darf zu Silvester und am Neujahrstag kein Feuerwerk gezündet werden. Entsprechende Allgemeinverfügungen zum Böllerverbot erließen beide Städte auch am Montag. Demnach wird das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik am Donnerstag und Freitag ganztägig untersagt.

Leipzig hält generelles Böllerverbot für nicht kontrollierbar

„Wir sind hingegen der Auffassung, dass ich als Kommune nur das regeln kann, was ich dann auch kontrollieren kann“, so Stadtsprecher Hasberg. „Und ein stadtweites Böllerverbot ist nicht kontrollierbar“, ergänzte er. In den in Leipzig eingerichteten Verbotszonen hingegen würden Polizei und Ordnungsamt die Lage überwachen. Natürlich werde empfohlen, die Böllerei in diesem Jahr auch privat zu unterlassen, um Krankenhäuser nicht durch zusätzliche Verletzte zu belasten.

In der Landeshauptstadt Dresden gilt das Verbot stadtweit auf allen öffentlichen und privaten Flächen und umfasst pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 und höher, also Böller, Raketen und ähnliches Feuerwerk. In Chemnitz bezieht es sich auf alle öffentlichen Flächen sowie auf private, die für jedermann zugänglich sind, beispielsweise Parkplätze von Supermärkten.

Dresdens OBM verteidigt Böllerverbot

Eigentlich sollte es nicht Aufgabe des Staates sein, den Bürgerinnen und Bürger Vorschriften beim Feiern zu machen. Allerdings befinden wir uns gerade hier in Sachsen derzeit in einer Sondersituation“, sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Böller und Raketen ließen schnell die Kontaktbeschränkungen vergessen und erhöhten die Gefahr von Verletzungen. Krankenhäuser seien an der Belastungsgrenze. Man müsse verhindern, dass Notfälle durch Pyrotechnik die Situation weiter verschlimmern. Ähnlich argumentierte die Stadt Chemnitz.

