Im Kampf gegen den lebensbedrohlichen Blutkrebs spielt Leipzig eine zentrale Rolle in Europa. Wenn Chemo und Operationen versagen, haben Mediziner seit Kurzem eine neue wirksame Waffe in der Hand: Car-T-Zellen. Hergestellt werden diese Tumorkiller vom Pharmariesen Novartis am Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI).