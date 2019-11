Leipzig

Polizeieinsatz im Neuen Rathaus und im Stadthaus in Leipzig: „In der Nacht ist in der Pressestelle eine E-Mail eingegangen“, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg. Es solle demnach zu einer bestimmten Uhrzeit etwas passieren. „Wir nehmen das durchaus ernst“, so Hasberg weiter. Die Mitarbeiterin, die E-Mail geöffnet hat, sei inzwischen von den Beamten befragt worden. Die Polizei bestätigte eine Bedrohungslage, machte zum konkreten Inhalt aber keine Angaben. Nach LVZ-Informationen handelt es sich um eine Bombendrohung.

Zur Galerie Einsatzkräfte vor dem Bundesverwaltungsgericht

Polizei durchsucht das Gebäude

Im Rathaus tagte am frühen Vormittag eine Sicherheitsrunde mit der Polizei. Spezialkräfte untersuchen derweil das Gebäude und überprüfen, wie ernst die Bedrohung zu nehmen ist. Eine Evakuierung sei bisher nicht in die Wege geleitet worden. Der Dienstbetrieb laufe weiter, hieß es aus dem Rathaus.

Die Drohung wird ernst genommen, zugleich gibt es keine Grundlage für eine konkrete Gefahr. Es bestehe keine konkrete Bedrohungslage.

Im Einsatz war auch ein Sprengstoffhund. „Er hatte zuvor aus präventiven Gründen vor einer Verhandlung einen Einsatz im Landgericht und konnte nach seinem Erstauftrag schnell weitermachen“, sagte Polizeisprecher Andreas Loepki. Der Vierbeiner habe aber bisher nichts gefunden.

Nur drei Türen zum Rathaus sind momentan geöffnet. Quelle: Mathias Wöbking

Das Gebäude ist auch für Besucher nicht komplett geschlossen. Einige Türen bleiben aber zu. „Was Großes dabei?“, fragt ein Polizist am Eingang am Burgplatz. Rucksäcke und Taschen kontrollieren die Beamten, sind jedoch bemüht, dabei Gelassenheit auszustrahlen. Informationen über den Grund der Durchsuchungen geben Sie nicht. „Es würde niemandem etwas bringen, die Leute in Panik zu versetzen“, erklärt ein Polizist.

Publikumsverkehr wie immer, sagt ein Pförtner

Wer im Ratskeller essen möchte, muss über eine andere Tür ins Gebäude und erreicht das Lokal über mehrere Rathausgänge. „Wissen Sie, was da los ist?“, fragt eine Leipzigerin. „Huch“, sagt sie, als sie von der Bombendrohung erfährt. Ihr Schritt wird schneller. Essen geht sie trotzdem. Die Rathausmitarbeiter hingegen sind informiert. „Aber wir haben keinen Dienstschluss“, sagt ein Angestellter des Sozialreferats. „Wir nehmen das zur Kenntnis, was sollen wir sonst tun?“ Im Weggehen grummelt er noch: „Doch, doch. Beunruhigend ist das schon.“

Im Foyer am Haupteingang am Rathausvorplatz sagt ein Pförtner, dass kein Unterschied zum sonstigen Publikumsverkehr zu erkennen sei. Zwei Touristen aus Peine knipsen den hohen Saal mit ihren Handy-Kameras. Von der Bombendrohung wissen sie nichts. Aber als sie davon hören, sagen sie schnell Tschüss und steuern lieber flugs das nächste Ziel ihres Sightseeing-Spaziergangs an: die Thomaskirche. Mit Einschränkungen ist voraussichtlich noch mehrere Stunden zu rechnen.

Von Björn Meine/ Matthias Roth/Mathias Wöbking