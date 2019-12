Leipzig

Zwei harte Tage Einsatz liegen hinter den zahlreichen Kräften, die rund um die Bombenentschärfung am Dienstag und Mittwoch ihren Dienst taten. Und das waren keinesfalls nur Mitarbeiter, die dafür bezahlt werden. Auch zahlreiche Ehrenamtliche waren im Einsatz – darunter etwa die Freiwilligen Feuerwehren aus Wiederitzsch, Holzhausen, Plaußig oder Engelsdorf. Und: die Kameraden aus Mölkau. Die Evakuierungshilfe der Mölkauer Einheit dauerte von 16.30 Uhr bis 5 Uhr – also 12,5 Stunden. Einige der Kameraden sind anschließend gleich weiter zur Arbeit gefahren. Das ist doppelt hart. Und doppelt lobenswert: Danke, liebe Ehrenamtler – bei den Freiwilligen Feuerwehren und all den vielen anderen ehrenamtlichen Hilfsdiensten!

Von dom/bm