Bonava plant 150 Eigenheime und Reihenhäuser in Leipzig-Portitz

Der aus Schweden stammende Baukonzern Bonava plant ein neues Großprojekt in Leipzig. Dabei sollen rund 300 Einfamilienhäuser und Wohnungen in der Parkstadt Portitz entstehen. Abhängig von den noch folgenden Abstimmungen mit der Stadt Leipzig könnten die Arbeiten im zweiten Halbjahr 2022 starten, teilte Bonava am Montag mit.

Für das Vorhaben habe das Unternehmen jüngst zwei Grundstückskaufverträge mit der Reinbau GmbH und mit der Baywobau Bauträger AG unterzeichnet. Dabei gehe es um insgesamt sechs Hektar Flächen, die an der Tauchauer Straße sowie dem Künstlerbogen liegen – also in der Nähe vom Drachenspielplatz. „Es ist eine der letzten Flächen im Stadtgebiet, auf denen in größerer Zahl Eigenheime für Familien entstehen können“, sagte Bonava-Regionsleiter Frank Schwennicke. Die Nachbarschaft biete mit Supermärkten, Kindergärten und Schulen ein sehr gutes Umfeld.

Neues Quartier soll in fünf bis sechs Jahren komplett stehen

Auf der Grundlage eines schon lange rechtskräftigen Bebauungsplans könnten rund 150 Reihen-, Doppel- und freistehende Einfamilienhäuser geschaffen werden, außerdem Mehrfamilienhäuser mit etwa 150 Miet- und Eigentumswohnungen. In die größeren Häuser würden einige Gewerbeflächen für lokale Kleinunternehmer aufgenommen. Weitere Grün- und Spielflächen rundeten das Konzept ab. In fünf bis sechs Jahren könne es vollständig verwirklicht sein.

Laut Schwennicke hat Bonava zugleich mit der Reinbau GmbH eine strategische Partnerschaft vereinbart, die die Erschließung der Flächen in Portitz sowie weitere gemeinsame Projekte umfasst. Ein Teil des Baulands in der Parkstadt sei bereits erschlossen, ergänzte Projektleiter Andreas Thimm. Für die übrigen Bereiche hoffe das Unternehmen auf den baldigen Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit der Stadt Leipzig, welcher schon vorbereitet sei. Beim Inhalt spiele auch eine Verlängerung des vorhandenen Lärmschutzwalles in Richtung zur Autobahn 14 eine Rolle.

Bodenrichtwerte für Leipziger Verhältnisse günstig

In der Parkstadt wurden bereits weit über 100 Eigenheime errichtet – auch Mehrgeschosser zum Beispiel für den Pflegedienst Krabbes. An der Cradefelder Straße will die Firma Werner Wohnbau im nächsten Monat den ersten Spatenstich für noch mal elf Doppel- und Reihenhäuser setzen. Bei den neuen Eigenheimen von Bonava wird es ebenfalls um Bauträgerhäuser gehen, die zumeist schlüsselfertig an die Nutzer übergeben werden. Die Preise sind noch nicht bekannt. Portitz gehörte bislang aber zu den Leipziger Ortsteilen mit vergleichsweise günstigsten Bodenrichtwerten.

50 neue Ferienhäuser am Kulkwitzer See geplant

An anderen Stellen in Leipzig will Bonava möglichst zeitnah rund 350 Wohnungen und Häuser bauen. Am weitesten fortgeschritten ist ein Projekt mit etwa 50 Ferienhäusern im Lausener Salzweg – gleich am Kulkwitzer See. Auch dort fehlt nur noch der Erschließungsvertrag mit der Kommune, um einen Baustart 2022 zu ermöglichen, so Thimm.

Außerdem plant Bonava neue Quartiere an der Bremer Straße in Gohlis-Nord und auf dem Stabernack-Areal in Engelsdorf – jeweils auch mit geförderten Sozialwohnungen. „Wir wären bereit, allerdings sind die jeweiligen Bebauungspläne trotz jahrelanger Verfahrensdauer noch immer nicht rechtskräftig“ sagte Regionsleiter Schwennicke. „Wir hoffen dennoch, dass wir in Zusammenarbeit mit der Stadt auch an diesen Standorten schon bald bezahlbaren Wohnraum schaffen können.“

