Bonnie Tyler rockt um Mitternacht den Opernball

Am 26. Oktober öffnen sich erneut die Pforten des Leipziger Opernhauses zu einer glamourösen Ballnacht. Zum siebten Mal präsentiert Porsche das größte gesellschaftliche Ereignis der Stadt. Mehr als 2000 Gäste werden erwartet, darunter bedeutende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport.

Birgit Schrowange moderiert zum ersten Mal

Eröffnet wird der 25. Opernball um 19 Uhr durch Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Als Moderatorin tritt in diesem Jahr Birgit Schrowange ins Rampenlicht. An ihrer Seite ist auch Lenn Kudrjawitzki, der zum vierten Mal dabei ist. Die erste Tanzrunde geht um 19.30 Uhr los. Den Auftakt und die ersten Walzerrunden gestalten traditionsgemäß das Leipziger Gewandhausorchester – dieses Jahr unter Leitung von Felix Bender – und das Ensemble der Oper.

Tombolaerlös geht an „ Leipzig hilft Kindern“

Ex-Tennis Star Boris Becker kommt zum Leipziger Opernball. Quelle: dpa

Die Gewinne der Tombola sind 2019 recht einzigartig. Der Hauptpreis von Porsche ist ein nagelneues Auto – ein mambagrüner Macan im Wert von 76 000 Euro. Von dem Erfolgsmodell aus Leipzig verkauft der Autohersteller 95 000 Stück im Jahr. Für einen Los-Preis von 20 Euro kann jeder sein Glück versuchen. Einer wird den 245-PS starken Kompakt-SUV nach Hause fahren dürfen. Letztes Jahr ging das Gefährt an US-Schauspieler Patrick Dempsey. Zum 25. Geburtstag des Opernballs ist es der Wunsch der Ball-Organisatoren, dass die 100 000-Euro-Marke geknackt wird. Der Erlös geht an die Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“. Und wer das Auto doch nicht bekommt, kann sich auf Schmuck, eine Reise, moderne Kunst oder andere attraktive Preisen freuen.

Tennis-König Boris Becker unter den Promi-Gästen

Und obwohl dieses Jahr McDreamy nicht dabei ist, steht die Promi-Liste schon. Die berühmten Gäste führt Tennis-König Boris Becker an. Ebenfalls zugesagt haben unter anderem Model Stefanie Giesinger, die Schauspieler Dieter Hallervorden, Hardy Krüger jr., Richy Müller, Jasmin Gerat, Jana Pallaske sowie Darsteller aus den in Leipzig gedrehten Serien „In aller Freundschaft“ und „Soko Leipzig“. Aus der Politik ist neben OBM Jung auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bei den Feierlichkeiten wieder dabei.

Jimi Blue Ochsenknecht legt auf

Auch Stammgast-Familie Ochsenknecht ist erneut da. Wo Natascha früher meistens ihre Mutter oder auch mal Tochter Cheyenne mitbrachte, nimmt sie diesmal ihren „wilden Kerl“ Jimi Blue mit, der als DJ engagiert ist. In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober will er die Opernballgäste bis in die frühen Morgenstunden zum Tanzen bringen. Vor ihm legt bis ein Uhr nach Mitternacht im zweiten Obergeschoss RB-Stadionsprecher Tim Thoelke die Platten auf.

Musikalisches Highlight: Bonnie Tyler

Rock-Röhre Bonnie Tyler Quelle: Andreas Weihs

Der musikalische Star-Act ist aber die britische Pop- und Rocksängerin Bonnie Tyler. Die Frau mit der Reibeisenstimme will mit Hits wie „Holding out for a hero“ und „Total eclipse of the heart“ die Gäste von den Stühlen reißen und sie zum Tanzen begeistern. Begleitet wird die gebürtige Waliserin von dem Berlin Show Orchestra.

Von Elena Boshkovska