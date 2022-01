Booster-Turbo zündet, aber Impfbereitschaft der Leipziger schwächelt

Leipzig

Der Booster-Turbo hat gezündet, aber die Impfbereitschaft unter den Leipzigern, die sich noch nicht gegen Covid-19 geschützt haben, ist auch vor Beginn der für Ende Januar erwarteten Omikron-Welle verhalten.

Seit Ende November, als die Impfkampagne in Sachsen Fahrt aufgenommen hatte, stieg die Zahl der vollständig Geimpften in Leipzig nur um 25.624. Als vollständig geimpft gilt, wer zwei Impfstoff-Dosen erhalten hat, allein beim Vakzin von Johnson & Johnson zählt schon eine Dosis als Komplettschutz. Die Leipziger Impfquote erhöhte sich in den sieben Wochen um 4,3 Punkte auf nunmehr 65,7 Prozent.

Chefarzt Dr. Stephan Borte hält eine Impfquote von 85 Prozent gegen Covid-19 für dringend erforderlich. Quelle: Anita Kecke

Ein Drittel der Bevölkerung hat sich demnach noch nicht für eine Schutzimpfung entschieden. Dieser Anteil ist nach Ansicht von Dr. Stephan Borte, Chefarzt der Labormedizin am Klinikum St. Georg und stellvertretender Direktor des Immundefektzentrums Leipzig, viel zu hoch. „Nur mit einer Impfquote von 80, besser 85 Prozent lässt sich langfristig eine Normalität in den Krankenhäusern und damit auch in allen Bereichen des öffentlichen Lebens erreichen“, ist der Mediziner überzeugt. Nur ein Drittel der Covid-Patienten im Krankenhaus seien Menschen, deren Immunsystem aufgrund ihres hohen Lebensalters nicht mehr so leistungsfähig oder deren Immunfunktion anderweitig eingeschränkt ist. Der überwiegende Rest seien jüngere Ungeimpfte, so Borte. Eine Impfpflicht hält er daher für sinnvoll: „Denn diese zwei Drittel an Covid-Patienten im Krankenhaus sind vermeidbar und sollten nicht zum typischen Klinikalltag der kommenden Jahre gehören.“

Leipzig bei Impfbereitschaft in Sachsen auf dem fünften Platz

Unter den 13 sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten liegt Leipzig auf dem fünften Platz hinter Impf-Spitzenreiter Vogtlandkreis, wo bereits 73,7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, sowie der Stadt Chemnitz und den Landkreisen Leipzig und Görlitz.

Impfquoten in Sachsen Sachsenweit sind 2,5 Millionen Menschen gegen Covid-19 vollständig geimpft, das sind 61,5 Prozent der Bevölkerung (deutschlandweit: 72,1 Prozent). Etwa mehr als die Hälfte der geimpften Sachsen haben auch bereits ihre dritte Impfung, den Booster, erhalten. Die Impfbereitschaft ist je nach Region unterschiedlich. Die Liste zeigt, wie hoch der Anteil der vollständig* Geimpften an der Bevölkerung in den 13 sächsischen Landkreisen und kreisfeien Städten ist. Die Zahlen geben den an das Robert-Koch-Institut gemeldeten Stand vom 9. Januar wider. Vogtlandkreis 73,7 Prozent Stadt Chemnitz 71,7 Prozent Landkreis Leipzig 67,6 Prozent Landkreis Görlitz 67,5 Prozent Stadt Leipzig 65,7 Prozent Landkreis Nordsachsen 64,9 Prozent Landkreis Mittelsachsen 63,3 Prozent Stadt Dresden 60,4 Prozent Landkreis Meißen 57,5 Prozent Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 55,8 Prozent Landkreis Zwickau 55,4 Prozent Landkreis Bautzen 50,5 Prozent Erzgebirgskreis 47,9 Prozent *Als vollständig geimpft gilt, wer zwei Impfdosen erhalten hat, beim Vakzin von Johnson & Johnson eine Dosis.

Borte wies darauf hin, dass mit der Zulassung und erwarteten Auslieferung des proteinbasierten Impfstoffs der Firma Novavax bald eine Alternative für all diejenigen zur Verfügung steht, die bei den bisher verfügbaren mRNA-Impfstoffen zögern. „Es ist aber auch wichtig, dann noch einmal richtig Gas zu geben um das Ziel der Impfquote – unabhängig vom Ausgang der Entscheidung über eine Impfpflicht – zu erreichen“, forderte der Mediziner. „Nur durch eine ausreichend hohe Zahl an Aufgefrischt-Geimpften oder Genesenen-Geimpften wird eine Infektion mit Sars-CoV-2 zum Spektrum saisonaler Erkältungserreger werden können“, sagte er.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind genau 392.325 Leipzigerinnen und Leipziger vollständig gegen Covid-19 geimpft (Stand: 9. Januar). Am 21. November waren es 366.701 Personen. Damals lag der Anteil der vollständig Geimpften bei 61,4 Prozent.

Von den angepeilten 10.000 bis 12.000 Impfungen am Tag, die Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im Dezember als Ziel ausgab, um die damalige Delta-Welle zu brechen, ist Leipzig auch heute noch ein gutes Stück entfernt.

Knapp zwei Drittel der Geimpften schon geboostert

Mitte Dezember waren mit knapp über 50.000 die meisten Impfungen in einer Woche in Leipzig verabreicht worden. Die Zahl sank bis Jahresende um mehr als die Hälfte, stieg in der ersten Januar-Woche aber wieder auf mehr als 30.000 an.

Die Zahl der Erstimpfungen – in der ersten Dezember-Woche noch um die 5000 – ging inzwischen wieder auf weniger als die Hälfte zurück.

Der Großteil der Impfungen seit Anfang Dezember entfiel auf die Auffrischung der Grundimmunisierung. 244.119 Menschen in Leipzig haben mittlerweile ihre dritte Impfung erhalten, sind mit dem Booster im Falle einer Infektion mit der ansteckenderen Omikron-Variante besser vor schweren Erkrankungsverläufen geschützt.

Die Zahl der wöchentlich verabreichten Coronaschutzimpfungen in Leipzig ab Anfang Dezember. Quelle: Stadt Leipzig

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 319

Am Donnerstag sank die Sieben-Tage-Inzidenz für Leipzig auf 319. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich im Laufe von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus neu angesteckt haben. 3510 Leipzigerinnen und Leipziger sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich nach Angaben des Gesundheitsamtes in Quarantäne. In den Leipziger Krankenhäusern liegen aktuell 113 mit Sars-Cov-2 infizierte Menschen, 39 davon werden auf Intensivstationen behandelt. Die Zahl der Toten stieg in Leipzig um fünf auf nunmehr 701.

Neben vielen niedergelassenen Ärzten und Kliniken impfen auch mobile Teams an verschiedenen Orten in Leipzig, so unter anderem in der Arena, im Hauptbahnhof, in den Höfen am Brühl und im Paunsdorf Center. Die Kommune hatte Ende vergangenen Jahres auch das Stadtbüro am Burgplatz zur Verfügung gestellt – ebenso die Oper am Augustusplatz, wo sich die Bürgerinnen und Bürger auch beraten lassen können. Wie lange allerdings die Oper noch zur Verfügung steht, ist ungewiss, da die Kulturhäuser seit diesem Freitag den Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen. Eine Entscheidung soll nach Angaben eines Rathaussprechers in der kommenden Woche fallen.

Von Klaus Staeubert