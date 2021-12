Boostern am Tresen – erste Leipziger Bar lädt zum Impfen ein

Leipzig

Die Wirte Sarah Stiller und Johannes Münch von der „Schauwald Bar“ im Leipziger Westen wollen mithelfen, das Corona-Virus einzudämmen und organisieren für kommenden Sonntag eine Impfaktion vor Ort. Boostern am Tresen – ist wird eine Premiere für Leipzig werden.

Bar wird zur Pop-up-Impfstelle

„Ursprünglich hatten wir den Gedanken, nur das Team vor Ort boostern zu lassen“, erzählt die Chefin, die mit ihrem Freund Johannes die gastronomische Einrichtung in der „Schaubühne Lindenfels“ bewirtschaftet. Gemeinsam mit ihren Gästen wollen sie schnell wieder unbeschwerte Abende in ihrer stylischen Bar feiern. Damit das gelingt, haben sie innerhalb einer Woche einen Plan gefasst und alles organisiert. Am Donnerstagmittag konnten sie verkünden: „Am Sonntag bekommen wir 40 Dosen Impfstoff Moderna geliefert, die von Andreas Pförtner, einem befreundeten Arzt, verabreicht werden“, freut sich der 37-jährige Gastronom.

Pilotprojekt mit zwei Ärzten

Dank der Kooperation mit der Eilenburger Facharztpraxis für Neurochirurgen von Dr. med. Tobias Colditz und Andreas Pförtner, die beide im Leipziger Westen wohnen, sei die Aktion mit Erst-, Zweit- und Booster-Impfung am 5. Dezember durchführbar – allerdings nur für über 30-Jährige und ausschließlich mit Termin. Kurz nach Bekanntgabe der Aktion seien die ersten Termine vergeben worden. „Einer aus dem Kiez hat eine Erstimpfung geordert, das freut uns besonders“, freut sich die 36-Jährige.

Impfarzt Andreas Pförtner (l.), der am Sonntag 40 Menschen in der Schauwald-Bar impft oder boostert, und Dr. med. Tobias Colditz. Quelle: Hagen Wolf

„Bei hoher Nachfrage werden wir am 12. Dezember die Aktion wiederholen“, so Sarah Stiller. „Wir haben Platz, eine schöne Location und möchten alles dafür tun, dass bald wieder Normalität einkehrt“, sagt sie weiter.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer sich für einen Termin am 5. oder 12. Dezember interessiert, kontaktiert die Gastronomen per E-Mail an prost@schauwald-bar.de

Von Regina Katzer