„Das Virus hat unsere ganze Branche verändert, alle Veranstaltungen wurden abgesagt“, erzählte der Lockenkopf beim Kundenabend im Nikolaikirchhof. Modemessen, Fashion-Shows, Shootings, TV-Shows – nichts fand mehr statt, der Vielreisende musste plötzlich zu Hause bleiben. Hinzu kam, dass viele Kundinnen im Homeoffice waren und beim Rausgehen der Mund-Nasen-Schutz ihr ständiger Begleiter wurde. Lippenstift wurde damit quasi hinfällig, Schminken und Pflegen spielten eher eine Nebenrolle. „Klar, da rückten die Augen mehr in den Fokus“, sagt der Promi-Visagist. „Aber jetzt kann man ja wieder das gesamte Gesicht betrachten.“

Bei Boris Entrup selbst kam keine Langeweile auf. Noch vor Ausbruch der Pandemie wurde ihm ein spannender Job angeboten: als Kreativ-Direktor der Aachener Kosmetikfirma Babor. Mit seiner Hilfe sollten die Schminkprodukte des Familienunternehmens überarbeitet werden. „Ich hatte schon Tausende neue Produkte mit auf den Markt gebraucht, eigentlich gab es nichts Neues mehr“, gesteht der Top-Stylist in Nachhinein. Doch mit den Wissenschaftlern und Marketingspezialisten des Unternehmens forschte er, wo noch Lücken und Bedürfnisse bestanden. „Er war mehrere Tage oder die ganze Woche in Aachen, im Labor oder zu Workshops im Beratungsraum“, berichtet Christian Braun, Vertriebsleiter für Deutschland. An den Produkten wurde lange gefeilt. Jetzt haben sie ein Alleinstellungsmerkmal: Die Wirkstoffe aus den Ampullen der Kosmetikfirma wurden in die sogenannte Foundation, die Grundierung des Make-ups, eingebaut.

Inzwischen darf auch Boris Entrup wieder reisen. Seine derzeitige Tournee umfasst insgesamt 50 Stationen in Deutschland, bis Ostern 2022. Eine davon war Leipzig, wo er am Mittwochabend zu Gast im Babor-Kosmetikinstitut von Ilka Lukas war. „Heute Abend gehört er mir“, lachte die 61-Jährige. Als sie erfuhr, dass sie einen Kundinnenabend mit Boris Entrup ausrichten darf, war sie sprachlos – und das kommt bei der Leipzigerin, die seit 42 Jahren im Geschäft und eigentlich nie um eine flotte Antwort verlegen ist, höchst selten vor. Der stets gut gelaunte Make-up-Artist, und Buchautor, bekannt von „Germanys Next Topmodel“ oder von der Berlin Fashion Week, legte sich mächtig ins Zeug. Er schminkte mehrere Kundinnen, verriet Tricks und Kniffe für einen natürlichen Look und outete sich als großer Fan von Augencreme: „Ich selbst nehme sie fürs ganze Gesicht. Das mache ich jeden Morgen.“

Nebenbei gab sich Boris Entrup als Leipzig-Fan zu erkennen: „Super coole Stadt. Jetzt seid ihr ja auch im ,Lonely Planet’ drin, das beschert euch gleich noch mal hunderttausend Touristen mehr.“ Die Treue hält der 43-Jährige auch dem Leipziger Opernball – seit einigen Jahren gehört er zur Jury des Fashion Awards, der jedes Jahr auf dem Ball vergeben wird, und war auch selbst mehrmals beim Ball zu Gast. In Hamburg hat der gelernte Friseur und Visagist sein eigenes Atelier, wo man sich von ihm persönlich beraten lassen kann.

