Auf einer Grafik des Hamburger Bauunternehmens, der Devello Immobilien AG, ist die Zukunft der Bornaischen Straße im Stadtteil Connewitz bereits Realität. Über den gesamten ehemaligen Netto samt Parkplatz reicht der neue Bau. Hinein kommen 178 möblierte Apartments, zwischen 20 und 30 Quadratmeter groß, die jeder mieten kann. Ein fünfstöckiger Traum in Anthrazit. Oder doch eher ein Alptraum?

Auf der Bornaischen Straße demonstrierten Aktivistinnen und Aktivisten gegen Investoren. An der Stelle soll ein Neubau mit Luxus-Studentenapartments entstehen. Quelle: Denise Peikert

Vergangene Woche demonstrierten einige Aktivisten auf dem Netto-Parkplatz. „Investoren verpisst euch“, steht auf einem Bettlaken. Manche, mit denen man sich über den Bau unterhält, nennen ihn schon den „Koloss von Connewitz“. Auch die in Connewitz direkt gewählte Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) schreibt auf Twitter: „Absurd. Wer braucht noch mehr Luxus-Buden in Connewitz?“ Und: „Das sollte verhindert werden!“

„Der Bau kann wohl nicht mehr verhindert werden“, sagt Nagel eine Woche später. Dennoch will sie bei der Stadt nachfragen: Hält man den Bau von Luxus-Apartments für gerechtfertigt? Ließe er sich nicht begrenzen? Denn das Projekt ist hier nicht das erste seiner Art. Wenige Meter entfernt, neben der Wiedebachpassage, gibt es bereits 136 möblierte Wohnungen. Das Gebäude mit dem Namen „Spirit of 89“ ist laut Website „das ideale Zuhause auf Zeit“ und biete alles, was „moderne Nomaden heute benötigen“. Eigentümer ist eine Münchner Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Nebenan kosten 20 Quadratmeter 340 Euro

Nun also noch mehr Fertig-Apartments für die Bornaische Straße. Was stört die Politikerin Nagel daran? „Man darf keinen vorauseilenden Unmut gegen die zukünftigen Mieter hegen“, sagt sie. Aber in Connewitz gebe es Ängste, dass das Viertel bald nicht mehr für alle, die hier schon lange wohnen, bezahlbar sein könnte. Kleine Luxus-Apartments würden genau das verursachen: Ihr Quadratmeterpreis hebt den Mietspiegel, an dem sich Vermieter in ganz Leipzig orientieren müssen, wenn sie ihre Miete erhöhen wollen. Was die neuen Apartments einmal kosten sollen, ist noch nicht bekannt. Nebenan, im „Spirit of 89“, zahlt man aber für 20 Quadratmeter rund 340 Euro.

Rückansicht der geplanten Immobilie mit 178 Apartments. Quelle: Devello Immobilien AG

„Ökologisch macht das Projekt schon Sinn“, sagt Christopher Zenker, SPD-Fraktionschef im Stadtrat und ehemaliger Connewitzer. Ein mehrgeschossiger Bau auf einer bereits versiegelten Fläche (Supermarkt und Parkplatz) sei ein guter Ort, um Wohnraum zu schaffen.

Zenker stört aber, dass der Bau ausschließlich lauter kleine Wohnungen beinhalten soll. Er verweist auf einen Beschluss des Stadtrates, nach dem Neubauten ab 5000 Quadratmetern bis zu 30 Prozent Anteil an Sozialwohnungen aufweisen müssten. Allein: Der Beschluss ist nicht verpflichtend. Denn wer so plant, dass sich der Bau „in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt“, darf praktisch bauen, was er will. So steht es im Baugesetzbuch. „Ich erwarte von Unternehmern aber, dass sie sich mit dem Viertel beschäftigen, in dem sie bauen, statt nur den Profit am Reißbrett auszurechnen“, sagt Zenker.

Mieten können auch Nicht-Studenten

In Hamburg plant man dagegen zuversichtlich. „Wir bauen in einem Stadtteil mit Geschichte und mit Bewohnern, die ihren Stadtteil schätzen“, sagt ein Geschäftsführer der Devello, „das ist uns bewusst“. Dies sei auch der Grund, warum im Erdgeschoss wieder ein Netto-Markt einziehen soll. Und wer soll darüber wohnen? „Wir wünschen uns zum Beispiel Leipziger, die aus ihrer WG dorthin ziehen“, sagt er.

Auch die Stadt Leipzig sieht das Projekt positiv. Bei rund 40.000 Studierenden in der Stadt, würde das Studentenwerk nur knapp 5300 Wohnheimplätze anbieten – keinen davon in Connewitz. Die neuen Wohnungen, so die Stadt weiter, stellten daher „eine nachfragekonforme Ergänzung für das bestehende Wohnraumangebot dar.“ Es dürften allerdings nicht nur Studenten in den Neubau einziehen: Für den Mietvertrag wird keine Immatrikulationsbescheinigung benötigt.

18 Monate Bauarbeiten

Ab kommendem Montag soll der seit Sonnabend geschlossene Netto-Supermarkt abgerissen werden. In einigen Wochen beginnen dann 18-monatige Bauarbeiten.

Von Josa Mania-Schlegel