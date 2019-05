Leipzig

Die Bornaische Straße im Leipziger Süden gehört zu den wichtigen Verkehrsadern der Messestadt. Prognosen, die der Stadtverwaltung vorliegen, rechnen bis 2030 mit mehr als 9000 Autos, die täglich durch die Straße fahren. Um mit diesen Anforderungen umgehen zu können, soll die Straße im kommenden Jahr ausgebaut und modernisiert werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind vor allem das Gleisbett für die Tramlinien 9 und 11 sowie die Straßenbeleuchtung erneuerungsbedürftig.

Für die Kosten sind 11 Millionen Euro vorgesehen, die zu großen Teilen von den städtischen Eigenbetrieben getragen werden. Die Stadt will sich mit 3,5 Millionen beteiligen. Davon sollen 1,13 Millionen aus der Stadtkasse fließen und der Rest aus Fördermitteln bestritten werden.

Die Pläne

Ab März 2020 soll die Straße zusammen mit den Leipziger Wasserwerken und Verkehrsbetrieben umfassend erneuert und neu gestaltet werden. Doch schon in diesem Jahr werden erste vorbereitende Arbeiten erfolgen. Die Baumallee soll dabei erhalten bleiben. Dafür werden die Leitungen unter der Straße komplett ausgetauscht.

Die Planung sieht zudem vor, dass mit der Erneuerung der Fahrbahn des ungefähr 550 Meter langen Abschnitts auch Radwege angelegt und der Fußweg saniert werden. Für Radfahrer sollen 89 Fahrradbügel installiert werden.

Die LVB will auch die Haltestellen endlich barrierefrei gestalten. Außerdem sollen Ampeln entstehen: an der Stockartstraße und an der Meusdorfstraße.

Die Arbeiten sollen bis Dezember 2020 abgeschlossen sein. Der Stadtrat muss dem Vorschlag der Verwaltung noch zustimmen.

thiko