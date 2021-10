Bornaische Straße in Leipzig stadtauswärts gesperrt

Weil in der Stadt bereits ein Baustellen-Chaos herrscht, hat die Stadt eine ursprünglich geplante neue Großbaustelle in der Semmelweisstraße kurzfristig abgesagt. Trotzdem gibt es ab Montag mehrere neue Straßensperrungen. So auch in der Nürnberger, Breitenfelder, Kärrner- und Brandiser Straße.