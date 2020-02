Bornaische Straße in Leipzig wird Montag zur Großbaustelle

Leipzig

Ab Montag gibt es im Stadtgebiet eine Großbaustelle mehr: In Connewitz startet der Umbau des letzten Abschnitts der Bornaischen Straße zwischen Wiedebachplatz und Ecksteinstraße. Dort wird bis Mitte Dezember 2020 grundhaft saniert. Auf die Anwohner und den Durchgangsverkehr kommen zahlreiche Einschränkungen zu.

Einschränkungen ab 13. März

Für den Baustart werden zunächst Ampeln umprogrammiert, Halteverbote eingerichtet und Absperrungen vorgenommen. Ab Freitag, 13. März, soll der Autoverkehr dann stadteinwärts über Matzelstraße, Goethesteig und Bundesstraße 2 (B 2) beziehungsweise über Siegfriedstraße, Dürrstraße, Dankwartstraße und Zwickauer Straße fließen. Stadtauswärts wird für Autos eine Umleitung über die Wolfgang-Heinze-Straße, B 2, Goethesteig und Matzelstraße geführt sowie aus dem Osten kommend über die Arno-Nitzsche- und Wolfgang-Heinze-Straße.

Fußgänger sollen während der Arbeiten durch die Baustelle gelangen können, der Radverkehr soll über umliegende Straßen geleitet werden. Der Anliegerverkehr sei eingeschränkt unter Baustellenbedingungen möglich, heißt es seitens der Bauherren. Das sind die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) und die Leipziger Wasserwerke.

Wie berichtet, werden die Fahrbahnen neu aufgeteilt. Zudem wird die Haltestelle Pfeffingerstraße barrierefrei gestaltet. Östlich der Stockartstraße entsteht eine neue Fußgängerampel; an der Meusdorfer Straße eine Ampel für Fußgänger, den Rad- sowie Kraftfahrzeugverkehr.

Straßenbahnverkehr wird gekappt

Da der Baubereich in der ersten Phase zwischen dem 14. März und 20. Mai für den Straßenbahnverkehr voll gesperrt ist, leiten die LVB die Straßenbahnlinie 11 ab Connewitzer Kreuz über die Arno-Nitzsche-Straße nach Lößnig um und richten einen Schienenersatzverkehr ein. Der Ersatzverkehr 11 mit Bus verkehrt von der Haltestelle Triftweg über die Zwickauer, Dankwart-, Dürr- und Rembrandtstraße mit einer sogenannten Stichfahrt zum S-Bahnhof Connewitz und dann weiter über die Bornaische Straße zur Haltestelle Schillerplatz in Markkleeberg-Ost – und wieder zurück (siehe Skizze).

Die LVB lassen ihre Straßenbahnen 11 und 16 (orange) während der Vollsperrung als Schienenersatzverkehr 11 über Lößnig verkehren Quelle: Leipziger Verkehrsbetriebe

Zudem wird ein Quartierbus eingesetzt, um mobilitätseingeschränkte Kunden des nahegelegenen Seniorenzentrums sowie Grundschüler an den Umsteigepunkt Connewitzer Kreuz zu bringen. Der Kleinbus verkehrt montags bis freitags zwischen 6 und 18 Uhr halbstündlich und kann bis zu 20 Personen aufnehmen. Die Straßenbahnlinien 9 und 10 enden bereits an der Haltestelle Richard-Lehmann-Straße/HTWK.

Eltern fordern Schülerbusse

Auch am Mittwoch gab es wieder Proteste von Eltern, deren Kinder das Kant-Gymnasium, die Apollonia-Oberschule oder das Evangelische Schulzentrum besuchen. Die Umleitungen seien unzumutbar weit und würden Fahrzeitverlängerungen von 30 bis 45 Minuten zur Folge haben, hieß es. Während Mädchen und Jungen aus der Südvorstadt mit der Straßenbahn bislang in wenigen Minuten bis zur Louise-Otto-Peters-Schule in der Bornaischen Straße gelangten, vervielfache sich jetzt die Fahrzeit. Die LVB sollten deshalb ein Busshuttle zur ersten Unterrichtsstunde ab Connewitzer Kreuz einrichten und diesen Bus auch am Nachmittag gegen 13 und 15 Uhr fahren lassen, wird gefordert. Gleichzeitig sollten die LVB die aus Sicht vieler Eltern entwerteten Schülercards und Schülermobilcards zurücknehmen beziehungsweise das Geld anteilig erstatten.

LVB empfehlen Ausweichangebote

Die LVB halten von diesen Vorschlägen nichts. „Die Schüler des Louise-Otto-Peters-Gymnasiums haben auch weiterhin die Möglichkeit, mit den LVB ihre Schule am S-Bahnhof Connewitz/Klemmstraße zu erreichen“, betonte Sprecher Marc Backhaus. „Dafür setzen wir einen Schienenersatzverkehr 11 in beide Richtungen ein. Außerdem fahren an dieser Stelle, nur wenige Meter von der Straßenbahnhaltestelle entfernt, die Buslinie 79 sowie alle S-Bahnen.“ Auch eine finanzielle Rückerstattung sei nicht möglich. „Die Schülerprodukte sind ein besonders günstiges Angebot“, erläuterte Backhaus. Dieses könne mit den Schienenersatzverkehren und dem Quartierbus auch während der Bauzeit genutzt werden.

