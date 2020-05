Borsdorf: Neues Eigenheimgebiet am Leipziger Stadtrand geplant

Leipzig

Am östlichen Stadtrand von Leipzig will die Arcadia Investment Group eine große Eigenheimsiedlung schaffen. An der Panitzscher Straße in Borsdorf sind dabei bis zu 63 Reihenhäuser und Doppelhaushälften geplant, so Geschäftsführer Alexander Folz. Diese könnten auf einer 3,2 Hektar großen Fläche entstehen, die bisher landwirtschaftlich genutzt wurde. Arcadia, ein Unternehmen aus Leipzig, habe das Feld nahe der Johannes-Göldel-Straße bereits 2019 erworben.

Drei SB-Märkte im Umfeld

Das neue Wohnquartier namens „Birkenhain“ stehe noch am Anfang der Planungen. Wie berichtet, hatte der Borsdorfer Gemeinderat erst im Januar 2020 beschlossen, die Arbeiten am dazugehörigen Bebauungsplan abzutrennen von einem anderen Verfahren, das die Ansiedlung eines Aldi-Marktes in der Panitzscher Straße ermöglichen soll. In der Nähe gibt es bereits Rewe, Penny, Netto. Das Paunsdorf Center ist nur eine S-Bahn-Station entfernt.

Anzeige

Erste Einzüge ab Ende 2021

Gleichwohl zeigte sich Folz optimistisch, dass „die Vorbereitungsarbeiten auf dem Gelände voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 anlaufen“. Im Herbst beginne dann der eigentliche Bau der Häuser. „Läuft alles wie vorgesehen, können die ersten Familien Ende 2021 in ihr neues Zuhause einziehen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Das Geheimnis dieser Geschwindigkeit beruhe darin, dass die Eigenheime in modularer Bauweise hergestellt und vor Ort nur noch zusammengefügt werden. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades seien sie in vier Wochen bezugsfertig. Den Innenausbau und die Gestaltung der Außenanlagen übernehme die Marc Bau GmbH, die zum Arcadia-Firmenverbund gehört.

Energiesparende Bauweise

Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, einem Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung sowie einer energieeffizienten Wärmepumpe, gekoppelt mit einer Fußbodenheizung, setze der Projektentwickler auf nachhaltige Energieversorgung. Die Häuser würden nach dem Standard KfW-Effizienzhaus 55 errichtet, was Energiekosten senke und die Umwelt schone. Eigentümer könnten Förderungen und Tilgungszuschüsse der KfW Bank nutzen. Auch sei eine Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) angestrebt.

Noch keine Preisangaben

Jedes der schlüsselfertigen Häuser biete etwa 125 Quadratmeter Wohnfläche. „Eine Einbauküche, Garten mit Terrasse und PKW-Stellplatz runden das Basisangebot ab.“

Zu den voraussichtlichen Preisen wollte sich Folz noch nicht äußern. Angesichts des überschaubaren Angebots an Bauflächen für Familien in Leipzig, zuletzt stark steigender Grundstückspreise und Baukosten, stellten die Reihen- und Doppelhäuser in Borsdorf aber „eine attraktive Alternative zum preisintensiveren Einfamilienhaus“ dar.

Von Jens Rometsch